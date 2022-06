Kallas Zelenskõile: Euroopa Liit peab kasutama ajaloolist ajaakent Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmiseks

„Eesti toetab homsel Euroopa Ülemkogul arutlusele tulevat Ukraina Euroopa Liiduga liitumise taotlust ja Euroopa Komisjoni soovitusel kandidaatriigi staatuse andmist,“ sõnas peaminister Kallas. „See on oluline verstapost Ukraina ja Euroopa Liidu jaoks, sest Ukraina võitleb nende demokraatlike väärtuste eest, millel Euroopa Liit põhineb. Kinnitasin president Zelenskõile veelkord, et Eesti toetab Ukrainat teekonnal Euroopa Liitu ja oleme valmis igati jagama oma kogemusi nende eurointegratsiooni tõhustamiseks.“



Kallas ja Zelenskõi peatusid pikemalt ka sõjaolukorral Ukrainas ning vestlesid viimastest arengutest rindel ja arutasid, mida täiendavalt saab teha Ukraina toetamiseks. „President Zelenskõi ja ukrainlased hindavad kõrgelt Eesti panust nende abistamiseks, aga on selge, et kuniks Venemaa pole taandunud ja Ukraina ei ole sõda võitnud, pole lääneriigid piisavalt teinud,“ märkis peaminister Kallas.



„Peame jätkama relvaabi ja väljaõppega ning tagama, et see ka kiiresti Ukrainasse kohale jõuaks. Eesti on juba väljaõppega aidanud ja kavatseb seda teha ka edaspidi. Lisaks peame jätkama humanitaarabiga ja Ukraina majandusliku toetamisega, sealhulgas Euroopa Liidu toel,“ sõnas peaminister.



Arutati ka agressiooni hinna tõstmist Venemaale, sealhulgas sanktsioonide tõhusama rakendamise kaudu. „Venemaa jätkab hävitustööd Ukrainas, ähvardusi teiste naabrite suunal ja üleilmse toidukriisi tekitamist. On selge, et ei saa olla mingisugust sanktsioonide leevendamist, vaid vastupidi – tuleb jätkata olemasolevate sanktsioonide maksimaalset rakendamist ja liikuda edasi täiendavate sanktsioonide väljatöötamisega. Euroopa Liidu pikaajaline Venemaa-suunaline poliitika on muutunud. Sõjakurjategijatega ei saa pöörduda tagasi tavapärase suhtluse juurde,“ rõhutas peaminister Kallas.



Lisaks vestles Kallas täna telefonitsi ka Moldova presidendi Maia Sanduga, et kinnitada Eesti toetust Moldovale Euroopa Liidu kandidaatstaatuse andmisel.