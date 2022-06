FOTO | Tallinna Ukraina väljaku projekt kogus tolmu, ent ühtäkki asuti tegutsema

Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles 19. juunil ERRile, et seda, mida pargis tegema hakatakse, alles arutatakse. Kindlat plaani pole paika pandud. „Nüüd tulebki mõtlema hakata, et kuidas me väljaku täpselt sisustame.“

Delfi saatis Lippusele täiendavad küsimused, millele too täna hommikul ka vastas. „Praegu oleme jõudnud väljakule ametlikult asukoha määrata ja järgmine samm on tõesti väljaku rajamine. See n-ö vastutusena jääb aga kommunaalvaldkonda ehk õige vastaja sellele küsimusele on abilinnapea Vladimir Svet.“

Tema jutust koorus, et linnavalitsuses on teemat puudutatud põgusalt. „Nii palju oleme omavahel linnavalitsuses rääkinud, et kavandatava lahenduse puhul on oluline arvestada olemasoleva Lembitu pargi ja sealse haljastusega, samuti on soov pargiala paremini siduda ümbritseva linnaruumiga.“

Delfi pöördus seepeale omakorda küsimustega Vladimir Sveti (Keskerakond) poole. Vastusest selgus, et päeva pealt ongi hakatud väljakut rajama. Ta sõnas, et väljak valmib kahes etapis. „Esmalt rajatakse parki Ukrainale pühendatud päevalillede peenar. Päevalilli peetakse Ukraina üheks rahvuslilleks. Peenra rajamine muide algas just täna ning lähinädalatel värvuvad need lilled ka kollaseks.“

Ta lisas, et tänavu alustatakse ka Ukraina väljaku ja ümbritseva Lembitu pargi uue maastikuarhitektuurse lahenduse loomisega, milleks ettevalmistused juba käivad. „Selle raames projekteerime pargi ümber, et Ukraina väljak päriselt sellisena parki ka tekiks. Koos sellega värskendame kogu pargi ilmet ning seome seda paremini ümbritsevate tänavatega. Eesmärgiks pole lihtsalt korrastada park, vaid rajada terviklik ja kesklinnale kohane linnaruum, kus Ukraina rahva võitlus on väärikalt tähistatud ning mis annab ka kohalikele inimestele lisandväärtuse.“

Võimaliku hinna kohta lausus ta, et täpsemat maksumust on hetkel keeruline välja tuua.