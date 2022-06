VIDEO | Ukraina sõdurid peavad Sjevjerodonetskis linnalahingut

Reutersi ajakirjaniku sõnul kajasid kogu linnas kurdistavad plahvatused. Lahing Sjevjerodonetski linna pärast on kestnud nädalaid, kuid läänepoolses tööstusrajoonis panevad kaitsjad siiani vastu. Lahingute keskpunktiks muutunud keemiatehas Azot kuulub ametlikult Ukraina suurettevõtja Dmõtro Firtašile. Ukraina valitsuse esindajad tõdevad, et Sjevjerodonetski kaitsjad on raskes olukorras, Briti sõjaväeluure teatel toob Venemaa lahingusse uusi reserve.