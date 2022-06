Kristian Jaani lahkub poliitikast ja Keskerakonnast

Jaani selgitas, et tema eesmärk on olnud kogu aeg pühenduda siseturvalisuse valdkonnale – et turvaline oleks kõigil Eestimaa inimestel ja väärtustatud oleksid need, kes seda tagada aitavad. „Olen ministrina saanud võrratu kogemuse panustada valdkonda, mis mulle niivõrd südamelähedane. Erinevate kriiside kestel olen saanud näha siseturvalisuse valdkonda läbi väga erinevate nurkade. See kõik on olnud suur väljakutse, aga ka võimalus. Tänan Keskerakonna esimeest Jüri Ratast ja kogu erakonda selle usalduse eest,“ ütles ta.