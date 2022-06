Harkivit tabanud raketilöökides hukkus vähemalt 15 inimest

Ukraina presidendi kantselei nõunik Oleksii Arestovõtš ütles, et Venemaa rünnakute eesmärk on sarnaselt Mariupolile rahulike elanike terroriseerimine. „Kui nad sellega jätkavad, tuleb meil reageerida, mis on üks viis sundida meid oma suurtükiväge liigutama,“ ütles Arestovõtš. „Mõte on meie tähelepanu ja vägede hajutamises. Arvan, et olukord eskaleerub.“