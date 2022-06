OTSEBLOGI | Ukraina kaitsejõud hävitasid Maosaarel vaenlase tehnikat ja elavjõudu ning operatsioon jätkub

„Massiline löök anti erinevaid jõude kasutades. Kõiki neid me ei avalda, sest meid kuulab ja loeb ka vaenlane. Seetõttu tekitas see löök teatud kahju. Me näeme ja teame, et pihta said isikkoosseisu ja tehnika kogunemiskohad. Me teame juba, et kahjustada sai väga oluliselt, võib-olla hävis täielikult õhutõrje raketikompleks Pantsir. Me teame, et väga oluliselt sai kahjustada radarijaam ja vaenlasel on veel teisi kaotusi, mille me luure teel kindlaks teeme, need võetakse arvesse. Operatsioon jätkub ja ma arvan, et väga varsti teatame me veel informatsiooni,“ rääkis Humenjuk.