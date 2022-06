Erakondade reitingud: Isamaa ja EKRE toetus kasvab, Eesti 200 oma langeb

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased tulemused kajastavad perioodi 24. maist 20. juunini, mil küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, samas tõusis EKRE toetus 1,1 protsendi võrra. Ka Keskerakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Seevastu parlamendiväline Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning on madalaimal tasemel alates novembrist 2020. Küll liigub tõusvas trendis Isamaa, kes on viimase kahe kuuga oma toetust kasvatanud 2,5 protsendi võrra.