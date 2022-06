Kaitseministeeriumi kantsler Soome meedias: Venemaa viib läbi simuleeritud raketirünnakuid Eesti vastu

Täna leidis meedias kajastust seegi, et 18. juuni õhtul sisenes Kagu-Eestis Koidula piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa Föderatsiooni piirivalve helikopter MI-8. Kopter viibis Eesti õhuruumis ligi kaks minutit.

Tegu pole ainukese juhtumiga. Salm nentis, et neid on olnud mitmeid. Taolised juhtumid pole lennukursilt eksimised, vaid Venemaa poolt sihilikud sammud.

Kaitseministeerium peab praegust olukorda väga tõsiseks. Salm hoiatas, et venelased ei pea Eestit iseseisvuse vääriliseks. „Nende viimase aja operatsioonid ning strateegiline kommunikatsioon kinnitavad seda järeldust,“ märkis ta.

Salm rõhutas siiski, et jätkuvalt on Eestis turvaline elada.

Venemaa on rusikaga vehkinud viimasel ajal ka merel. Hiljuti toimus Läänemerel suurõppus, kus osales 60 veesõidukit ning 40 lennukit ja helikopterit. Lahingtegevuse harjutamist juhtis Vene mereväe Balti laevastiku ülem Viktor Liina.

Iltalehti kirjutab, et NATO teeb järgmisel nädalal Madridis toimuval tippkohtumisel konkreetsed otsused, kuidas Balti riikide kaitset tugevdada.

Eriti teravad on hetkel Leedu ja Venemaa suhted. Leedu alustas EL-i sanktsioonide kohaldamist ka Kaliningradi oblastisse suunduvale transiidile, mis ärritas muidugi venelasi. Leedu käik tähendab, et kaliningradlastele mõeldud kivisüsi, metallid, ehitusmaterjalid ja tipptehnika läbi Leedu territooriumi enam ei pääse. Kohalike võimude sõnul lõikab see ära poole nende kaubaveost.