FOTOD | Tõrva linnas avati Ukrainale pühendatud Vabaduse Park

Tõrva on juba kolm aastat järjest toonud kokku rahvusvaheliselt tunnustatud liivaskulptorid, et tutvustada kunstivormi, mis sobib 1937. aastal saadud kuurortlinna ametliku tiitliga. Tänavu on aga ettevõtmine saanud sügavama tähenduse. Zelenskõi vabadussamba ümber loodav skulptuuride park koos fotonäitusega avati 21. juunil Tõrva kesklinnas ja kannab Ukraina toetuseks nime Vabaduse park.

Tõrva keskväljakule rajatud viiemeetrine liivaskulptuur, millel on kujutatud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid New Yorki kuulsa Vabadussamba osana, pole äratanud tähelepanu mitte ainult möödujates, vaid fotod taiesest levivad sotsiaalmeedias üle maailma. Liiv on kunstnike sõnul parim materjal, et mõtestada meie ümber toimuvat siin ja praegu, räägivad liivaskulptuuride tegijad Agnese Rudzīte-Kirillova Lätist ja Juri Kosterin Ukrainast.

Tunnustatud Ukraina skulptori Juri Kosterini käe all valmis Tõrva Vabaduse parki liivast skulptuur Vene tanki vedavast traktorist. „Mul on plaanis ehituse käigus lisada kavandile palju olulisi detaile, maju ja hooneid. Olen Harkivist pärit ja praegu on olukord seal äärmiselt hirmus – majad ja korterid on maha pommitatud,“ ütles ta. Juri sõnul on kunstnikul liivaga võimalik teha suuri töid palju kiiremini kui teiste materjalidega ning tänu sellele saab väljendada kõike just siin ja praegu.