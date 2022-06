FOTOD | Tallinna tanklaröövel saadeti 11 aastaks trellide taha

Jokiniemi sisenes tanklasse, relvataoline ese hõlma all. Kohtus ei leidnud kinnitust, mis esemega täpsemalt tegemist oli, kuid kuna Jokiniemi oli seda teenindaja oimu kohal hoides tekitanud kannatanule pika kriimustuse ja teenindaja kartis oma elu pärast, arvestati, et sellega on võimalik ka tappa, kasvõi korduvalt pähe lüües. Teenindaja küll kartis, et Jokiniemi viib tapmisähvarduse täide sellest tulistades.