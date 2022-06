Kalev Stoicescu: Venemaa võib Leedu vastu astuda sõjalisi samme

Stoicescu sõnul ei ole küsimus selles, kas Venemaa vastab Leedu sanktsioonidele, vaid küsimus on, et mida. „Ta võib teha ka sõjalisi samme. Esiteks võib liigutada vägesid, mis on juba Valgevenes Leedu piirile lähedal. Ja niimoodi anda märku, et Venemaa on valmis sõjaliselt sekkuma oma õiguste kaitseks,“ vastas Stoicescu. Tema sõnul võib see meenutada hulle episoode Euroopa ajaloost, täpsemalt 1939. aastat, kus Hitler nõudis Poolalt koridori Gdanskisse, sest ka antud küsimuses on põhiteemaks transiitkoridor.