Putini palgaarmee pani värbamisvideossse Metsatöllu laulu. Ansambli liige: pole mõtet seda võimendada

Õunapuu arvab, et muusikavalik Wagneri „turundajate“ poolt ei pruukinud olla juhuslik. „Ilmselt video valmistajad lootsid, et vajutavad õigetele nuppudele, leides rahvusliku Eesti ansambli. Et tekitada torm veeklaasis,“ sõnas muusik. Ta möönis, et osa eesmärgist võiski olla meediakajastuse saavutamine.