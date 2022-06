OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa reageerib Ukraina aktiivsusele väga närviliselt

„Liigume Euroopa Ülemkogu peamise otsuse suunas, mis langetatakse reedel. Nagu ma eeldasin, reageerib Venemaa meie aktiivsusele väga närviliselt. Taas antakse tuld Harkivile, Odessale, taas on ränga pealetungitegevuse katsed Donbassis. See on kurjus, mille saab vaigistada ainult lahinguväljal,“ ütles Zelenskõi.