BLOGI | Venemaa on täielikult hõivanud Toškivka Luhanski oblastis

Rindejoone pikkus Ukrainas on nüüd juba üle 2500 kilomeetri, teatas president Volodõmõr Zelenskõi Telegramis. „Meil on tegemist absoluutse kurjusega. Ja meil ei ole muud valikut kui minna edasi. Vabastada kogu oma territoorium. Lüüa okupandid välja kõigist meie oblastitest. Ja kuigi praegu on meie rinde pikkus juba üle 2500 kilomeetri, tundub, et strateegiline initsiatiiv on ikkagi meil,“ teatas Zelenskõi.