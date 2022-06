VIDEO ja FOTOD | Võimuliidu loojad andsid ülevaate kokkulepitust. Perehüvitiste asjus veel edasiliikumist pole

„Me oleme siin sõbralikud,“ ütles Reformierakonna esindaja Mart Võrklaev tulevase koalitsiooni sünnivalude kohta. Kui eelmine nädal läks ideede tutvustamisele, siis nüüd peame hakkame neid otsuseid vaikselt tegema. Kui ei jõua ka enne jaanipäeva, pole sellestki midagi katki. „Minu hinnangul on koostöötahe olemas,“ lisas ta. Sots Lauri Läänemets tunnistas erimeelsusi, ent avaldas lootust, et need saavad ületatud. Kui poleks tunnet, et kokkulepped on võimalikud, siis me siin aega ei raiskaks, ütles ka Priit Sibul Isamaast.