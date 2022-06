Rektorid rõhutasid, et praegu pole küsimus selles, kas muuta kõrgharidus tasuliseks või mitte, kuna see ei lahendaks praeguseid probleeme. Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik lisas, et tasulisest õppest rääkima hakkamiseks on vaja toetuste ja laenude süsteemi oluliselt reformida. „Esimesel 15 aastal ei ole see ka Eesti riigi jaoks odavam,“ tõdes ta.