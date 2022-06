KUULA SAADET | Logistikajutud: kui kaugel on kolmeeurone kütuseliitri hind?

„Kütusehindade olukorda on mõjutanud järjest mitmed kriisid, mis maailma on tabanud. Nii mitmeaastane koroonakriis kui äsja alanud sõda Ukrainas. Lisaks ka jõuga ja poliitiliselt käima lükatud rohepööre. Oleme olukorras, kus pangad ei anna enam laenu naftatööstusse investeerimiseks või ka uute maardlate käiku võtmiseks. Sellel kõigel on mõju kütuse hinnale ja sealt edasi omakorda kõikidele hindadele,“ räägib Alexela Groupi juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Kui aga vaadata kütuse hindu aastatel 2012 ja 2022, siis sama suure barrelihinna juures on tanklas vastu vaatavad hinnad peaaegu kahekordses erinevuses. Kuidas saab olla kütus sama toormehinna juures nii palju kallim?

„Kümne aastaga on muutunud päris mitu asja. Näiteks on tulnud Eestis kütusehinnale juurde biokomponent ja varumismaks, tõusnud on aktsiisid ja kõige suuremas osas mõjutab hinda dollari-euro kurss, mis on täna selgelt meie kahjuks. Loomulikult on barrel hea mõõde, mida vaadata ja mille hinda jälgida, kuid see ei anna täit pilti olukorrast. Tuleb mainida kindlasti ka inflatsiooni, mis on muutnud rafineerimistehaste kulude suurust, see tähendab aga seda, et diisel või bensiin, mis sealt tulevad, ei ole enam sama hinnaga, mis kümnend tagasi. Ja siis tõstab hinda ka logistikakulu, et kütus jõuaks sinna, kus teda tarbitakse,“ selgitab Kärsna.

15 aastat Eesti turul toimetanud 35 veoautoga logistikaettevõtte Odien tegevjuht Janar Neido mainib hoopis, et koroonakriisiga tuli nendele tööd juurde, maanteetranspordi tegevus intensiivistus. Põhjuseks nimetab Neido siin kordades ja hüppeliselt suurenenud e-kaubanduse osakaalu – märkimisväärselt suurenesid kõik veod.

„Igasugune tõus kütusehinnas mõjutab meid oluliselt. Võib tunduda, et mis see mõnekümnesendine tõus siis ikka on, kuid meile tähendab see kogu ahela kallinemist. See tähendab aga seda, et on vaja kõik hinnad uuesti klientidega läbi arutada. Elame hetkel väga segasel ajal ja prognoose pikemalt kui nädal ette teha ei saa,“ lisab tegevjuht.