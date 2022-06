Ukraina teatel segas Putini esinemist Peterburi majandusfoorumil Ukraina IT-armee

„Rünnakud Peterburis toimunud majandusfoorumi akrediteerimisbaasi vastu sundisid Putini esinemist tunni võrra edasi lükkama. See rikkus tema kohtumise sõjakorrespondentidega ja kahandas eemaletõukava propaganda hulka maailma peamise terroristi poolt,“ öeldakse teates.

Ukraina IT-armee teeneks loetakse ka see, et Venemaa regionaalkohtute veebilehed on pidevate küberrünnakute tõttu juba mitu nädalat ligipääsmatud.