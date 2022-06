Mida võib eestlase narkomenüüst leida?

Võib öelda, et umbes neljandik eestlastest on elu jooksul narkootikume proovinud. Kuidas statistikas aga eristada inimesi, kes on kunagi kuskil paar kõssi teinud ja neid, kes süstla otsas elu lõpetavad? TAI poolt läbi viidud uuringus tuleb välja, mida me täpsemalt tarvitame. Loomulikult selguvad ka vanuselised erinevused. Millises vanuses ja mis soost inimesed siis Eestis kõige rohkem narkootikume tarvitavad?