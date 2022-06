Kõik, mida pead teadma online-kasiinode kohta

Online-kasiinode lühiajalugu

1980. ja 1990. aastatel jõudis kodudesse üha rohkem lauaarvuteid. Interneti lisamisega ühendas see inimesi rohkem kui kunagi varem. Mida inimestele meeldib teha, kui nad on ühenduses? Mängida omavahel mänge. Pole üllatav, et soov pokkerit ja muid kasiinomänge mängida kasvas.

Internetikasiinode algust kuulutati 1994. aastal, kui Antigua ja Barbuda valitsus võttis vastu vabakaubanduse ja töötlemise seaduse. See seadus võimaldas kasiinodel taotleda litsentsi veebikasiino avamiseks väljaspool Antiguat ja Barbudat.

Järgmine samm oli õige hasartmängutarkvara olemasolu. Mani saarel asuv tarkvarafirma Microgaming ehitas esimese täielikult toimiva hasartmängutarkvara 1994. aastal. Microgaming tegi koostööd veebiturbetarkvara ettevõttega Cryptologic, et integreerida krüpteeritud sideprotokolle tagamaks turvalised finantstehingud. Pärast täielikku integreerimist käivitas Microgaming 1995. aastal mänguklubi The Gaming Club. See oli tegelikult esimene veebikasiino maailmas.

Kuidas alustada?

Veebikasiinodes, nagu netti-kasino jt, registreerumine on üpriski lihtne. Peate vaid looma konto, tegema esimese sissemakse ja ongi kõik! Võite alustada mängimise ja panustamisega.

Konto loomisel palutakse teil esitada isikut tõendavad dokumendid, aadressitõend ja pangaandmed. Oluline on kontrollida, et teie teave oleks veebikasiino poolt krüpteeritud, et see ei oleks kolmandatele osapooltele kättesaadav. Kõigil parimatel online-kasiinodel on mängijaandmete jaoks krüpteerimistarkvara.

Varem pidid veebikasiinod ja mängijad olema loovad, et pääseda võrguhasartmängude seadustest mööda piirkondades, kus see oli ebaseaduslik. Selleks loovad paljud kasiinod mängijate ja kasiinode vaheliste maksete haldamiseks maksete töötlejad. See on loomulikult riskantne ja piirkondades, kus online-hasartmängud on legaalsed, pole selleks vajadust. Populaarseimad veebikasiinod võimaldavad teil makseteks kasutada Visa ja Mastercardi kaarti.

Boonused