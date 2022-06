Koalitsioonikõnelused jätkuvad: jaanideks kindlasti valmis ei saada, peretoetuste saatus ikka küsimärk

Sotside juht Lauri Läänemets tõi omakorda välja, et nende jaoks on oluline teema, et tulumaksuvaba miinimum tõstetaks 800 euro peale. Sotsid on põhjendanud, et inflatsioon on eriti ränk just vähemkindlustatute jaoks. Läänemets ütles, et nüüd on olemas ka konkreetsemad numbrid, kuidas see plaan mõjutab riigi rahakotti. Samuti on olemas esmased numbrid, palju võiks energiatoetused maksma minna. Neile hakatakse alles peale vaatama. Võimalik, et põhjalikumalt järgnevatel päevadel. Läänemets nentis, et kohtumine täna ilmselt väga pikalt ei kesta, mistõttu ei pruugita haridusküsimustest eriti kaugemale jõuda.