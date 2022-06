BLOGI | Ukrainlased liiguvad edasi Hersoni oblastis, venelased Donbassis. Krimmis sai löögi naftarajatis

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles oma igaõhtuses videopöördumises, et Donbassis jätkuvad ülirängad lahingud, aga Ukraina armee peab vastu. „Aga Sjevjerodonetsk, Lõssõtšansk, Avdijivka, Krasnohorivka ja teised kuumad punktid peavad vastu. Inimesed on meil sellised – peavad vastu. Meie armee peab vastu. Ja ma olen tänulik kõigile, kelle jõud täna on meie võit homme,“ ütles Zelenskõi.