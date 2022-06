Macron kaotas Prantsusmaa parlamendivalimistel enamuse. Jõudu näitasid vasakpoolsed ja paremäärmuslased

Vasakäärmuslaste juht Jean-Luc Mélenchon nautis edu. Tal õnnestus kokku tuua peavoolu vasakerakonnad ning kommunistid ja rohelised ning moodustada valimisliit NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale – Uus Ökoloogiline ja Sotsiaalne Rahvaliit), mis sai rahvusassamblee 577 kohast 131.

Mélenchon ütles toetajatele, et presidendipartei vastu toimus totaalne mäss ja kõik võimalused on nüüd nende kätes.

Marine Le Pen ja tema paremäärmuslik Rahvuskogu (Rassemblement National) juubeldasid samuti pärast 89 koha võitmist senise kaheksa asemel. Le Pen ütles, et rahvas on kõnelenud, Macroni seiklus on läbi ja ta on määratud valitsema vähemusvalitsusega.