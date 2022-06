Aafrika Liidu juht: kui Euroopa Liit sanktsioone Venemaale ei leevenda, süvenevad toidukriis ja näljahäda

„Me tahame maksta, kuid see on muutumas võimatuks. Seega palume eurooplastelt sama mehhanismi nagu gaasi ja nafta puhul,“ ütles Sall täna intervjuus Le Journal du Dimanche'ile.

Mai lõpus ütles Sall EL-i valitsusjuhtide kohtumisel, et Venemaa finantssüsteemile kehtestatud sanktsioonid ning raskused kindlustusandjate leidmisel seavad ohtu teravilja ja väetiste impordi Aafrikasse. Juuni alguses kohtus Sali Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja andis pärast kohtumist taas mõista, et Lääne sanktsioonid aitavad kaasa toidukriisile.

Eelmisel nädalal arutas Pariisis visiidil käinud Salli muret Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Macron olevat Sallile öelnud, et impordihäiretel pole mingit pistmist EL-i sanktsioonidega, vahendab Politico. See on kooskõlas EL-i üldise seisukohaga, et ülemaailmse toidukriisi eest vastutab ainuisikuliselt Venemaa.