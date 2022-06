Ukraina luure: Venemaa sunnib ristlejal Moskva hukkunud inimeste lähedasi varjama ja valetama

Peadirektoraat kirjutab, et Musta mere laevastiku sõjaline juhtkond ignoreerib kõiki hukkunud meremeeste sugulaste katseid saada rohkem teavet. Lähedasi ei võtvat vastu ka Venemaa merevägi, sotsiaalamet ega muud ametiasutused. Nendega olevat tegelema suunatud hoopis psühholoogide, arstide ja juristide rühm, kes on spetsiaalselt loodud selle jaoks, et teave ristlejal hukkunud ning kadunuks jäänud sõdurite ja ajateenijate kohta püsiks salajasena.