UKRAINA EUROOPASSE | EL on suutnud Kremlit järjest sanktsioonidega karistada tänu Ursula von der Leyenile ja tema seifile

Sanktsioonide läbirääkimisi kujutatakse ette 27 liikmesriigi vahel, et mingi paber pannakse lauale ja need 27 räägivad läbi. Aga kui seda niisugusel kujul teha, siis on see parim võimalus läbikukkumiseks. See tähendab ju kohe, et tuleb laupkokkupõrge, informatsioon hakkab meediasse levima ja poliitikud ning diplomaadid ei saa enam vabalt tegutseda.

Detsembri lõpus kui see informatsioon hakkas sisse tulema – see hakkas muidugi varem tulema, aga detsembri lõpus oli ka Euroopa Liidu poolel Brüsseli linnas selge, et Venemaa võib midagi sellist ette võtta. Ja siin tuleb kindlasti välja tuua Ursula von der Leyeni isiklik roll, kelle kabinet hakkas juba jaanuari alguses sanktsioone ette valmistama.

Enne, kui jõuame praegusse päeva, läheks tagasi korraks aega enne sõjategevuse ja Putini rünnaku algust. EL ja liitlased hoiatasid Kremlit väga selgelt: kui te seda teete, mida arvame, et kavatsete teha, siis teid tabavad enneolematud massiivsed sanktsioonid. Ei uskunud Venemaa seda, tegi ikka ära. Sanktsioonid tulid kiiresti ja loetud päevadega. Kuidas see võimalik oli, et kohe saadi kaubale omavahel ja hakati neid järjest peale panema Venemaale?

Kui Euroopa Liit toetab Putini agressiooni all kannatavat Ukrainat otse nii majanduslikult kui sõjaliselt, ja annab lootust riigile liidu liikmeks saamise jaoks. Kuid vähem tähtsad pole olnud riburada Brüsselist tulnud otsused piirata sanktsioonidega Putini võimet Ukraina vastast sõda pidada. Eesti suursaadik EL-is, Aivo Orav on kõige lähemalt näinud sanktsioonipakettide kokku leppimist 27 EL-i riigi vahel ja räägib Delfi erisaates „Ukraina Euroopasse“, kuidas need on sündinud ja mis on neist tähtsamad. Ta nendib, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sammud on taganud, et riigid said Putini rünnaku järel kiiresti sanktsioonide kehtestamisega alustada ja jätkata nende peale kruvimisega isegi siis, kui tekkis juba teatud väsimus. Orav ütleb tulevikku vaadates, et ei näe isegi sõja lõppemise korral, et keegi tahaks EL-is enam Vene gaasi ja nafta ostmise juurde tagasi minna. „See rong on läinud.“ Saatejuht on Raimo Poom.

Aga mis alguses kohe tuli oli õhuruumi sulgemised; ka see, et ei antud enam Lääne firmadelt lennukite hoolduseks materjale. See oli väga kiiresti sihitud ja mõjuga. Seda nägime ju alles äsja, kui Vene välisminister Sergei Lavrov ei saanud lennata Serbiasse nende samade sanktsioonide tulemusel.

Eks seda, millel on kõige suurem mõju, saame näha ikkagi ajaloo lõpus. Aga praegu üks kõige lihtsamini aru saadav sanktsiooni liik on isikutevastased sanktsioonid ehk teatud inimesed, kui on olemas piisav tõendite pakett, ei saa nad enam reisida Euroopa Liidu territooriumil ja nende varad, kui seal juhtub neid olema, külmutatakse. See on selgesti lihtsalt teostatav.

Kui inimesed on jälginud sõjasündmuseid ja Euroopa Liidu uudiseid, siis tõenäoliselt on pilt eest ära kadunud, mis sanktsioonid on Venemaa vastu kehtestatud. Loetakse neid pakette, mis on heaks kiidetud. Kui peaksite tegema kiire ülevaate, mis on põhilised sanktsioonid, mis on kõige suurema mõjuga, mis nüüd Venemaale kehtivad?

Kui siis sõda algas 24. veebruaril, siis 25. veebruariks oli sealt seifist kõik välja toodud, mis võimalik oli ja need said siis üsna kiiresti templi peale ja välja kuulutatud.

Neid sanktsioone toodeti piltlikult öeldes Ursula von der Leyeni seifi. Neid meil kuskil paberi peal ei olnud. Ja kui sündmused kiirelt arenema hakkasid ehk kõigepealt tuli Luhanski ja Donetski nn rahvavabariikide tunnustamise otsus Venemaa föderatsiooninõukogult, siis koheselt 22. veebruaril tuli esimene sanktsioonipakett. Kusjuures need sanktsioonid tulid nii loogiliselt, et meil ei olnudki vaja Ursula von der Leyeni seifi kallale minna. Need olid teistsugused asjad, mis kiiresti paika saadi.

Mida siis von der Leyeni kabinet tegi? Jaanuari alguses väikestes gruppides tõid liikmesriikide saadikud kohale ja hakati neid sanktsioone läbi vaatama. Kusjuures kõik oli laual, kõik võimalikud variandid. Nendes väikestes gruppides oli siis võimalik kindlaks teha, kus probleemid asuvad, mis on tehtav, miks on kiiresti tehtav ja mis vajab rohkem analüüsi.

Aga muidugi on paljud sanktsioonid sellised, mis on nö pikema vinnaga. Loomulikult seda analüüsi tehakse.

Osad asjad on väga lihtsalt mõõdetavad. Kui Venemaa keskpanga varad külmutati, siis oli selge, et nad olid paljudest kümnetest miljarditest eurodest ilma jäänud. Või, kui inimestelt võetakse nende jahid ja villad ära, siis on see selgelt nähtav. SWIFT – kui enam ei saa pangas ülekandeid teha, selleks peab minema telefakse saatma, on see väga selgelt mõõdetav.

Kui neid muudkui kehtestatakse, on üks võimalus, et ajakirjanikud vaatavad, mida Venemaal kirjutatakse sanktsioonide mõjust, sest lõpuks tahame saada mõju, et nad vähendaksid Putini suutlikkust Ukrainas sõda pidada. Kas Brüsselis ka keegi jälgib ja vaatab, mis mõju on? Ütlesite, et hakkame alles nägema mõju, aga kas keegi peab arvet ja raporteerib, teile riikide esindajatele, kuidas nad mõjuvad, kas nad mõjuvad?

Ja loomulikult nafta. Nafta, mida me nii pikalt läbi rääkisime, hakkab muidugi kehtima üleminekuajaga. Aga see on kindlasti üks mõjusamaid asju, mis Vene tööstust edaspidi hakkab mõjutama.

Inimeste vastu suunatud sanktsioonidest tuleksin veel tagasi härra Putini ja Lavrovi vastu suunatud sanktsioonide juurde. Kui seda alguses hakati läbi rääkima olid mitmed liikmesriigid, kes ütlesid, et mitte mingil juhul ei saa me seda teha. See tehti ära. Ta on iseenesest sümboolse väärtusega, aga küllaltki suur asi.

SWIFT. Sellest räägiti 2014. aastal jutumärkides kui tuumavariandist, mida teha ja toona leiti, et see on ikkagi nii suur asi, mida ei tehta. Nüüd see tehti ära. Võeti enamik Venemaa ja Valgevene pankadest SWIFT-süsteemist välja.

Ma tuletaksin meelde, et pärast neljandat paketti oli teatav väsimus ja paljud need, kes ei olnud väga entusiastlikud edasi minema sanktsioneerimisega, tulid jutuga, et nüüd vaatame, kuidas need töötavad, katsume auke lappida ja analüüsime pikemalt. Loomulikult on see oluline, kui on mingi sanktsioon kehtestatud, siis koheselt üritavad nö pahad leida võimaluse, kuidas sellest mööda minna. Oleme seda näinud Iraani puhul ja paljudes teistes kohtades. Aukude lappimine on igati normaalne tegevus, mis koib sinna juurde. Iga järgneva paketiga oleme katsunud ka neid auke kinni panna.

Aga neid analüüse teevad liikmesriigid ise, kel on rohkem puutumust ühe või teise sektoriga. Samamoodi ka Euroopa Komisjon ja välisteenistus, kellel on selles suur roll. Hoiavad silma peal ja kui midagi on vaja juurde teha või leitakse, et midagi ei tööta hosti, siis seda kõike arutatakse ja kaalutakse.

Tahtsin ühe tahu kohta sanktsioonide juures küsida, kuidas seda hinnata. Eriti seda, et kui võrdleme 2014-2015, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja läks Donbassi esimest korda, siis tehti sanktsioone. Aga sellist fenomeni, mis on seekord kaasas käinud Euroopa ja ülejäänud maailma sanktsioonidega, ma tollest ajast küll ei mäleta. Pean silmas seda, et isegi sektorites, kus pole sanktsioone, on paljud Lääne ettevõtted ise Venemaalt lahkunud. Pidades seal äri tegemist liiga riskantseks või mainekahjuks. Neil pole otseselt olnud käsku, aga väga paljud on lahkunud. Mis jõudu annab see sanktsioonidele juurde?

Kui räägime 2014. aastast, siis tõepoolest oli EL-i reaktsioon nõrgem. Oleks ta olnud tugevam, siis võibolla me täna ei peaks tegelema sellega, millega tegeleme. Need sanktsioonid, mis kehtestati – alguses kui 2014. seal sõda alustati, siis polnud mingit suurt ühtsust, et peame seal sanktsioone kehtestama, suur muutus tuli pärast selle reisilennuki alla tulistamist. Aga öelda, et need sanktsioonid olid mõttetud või mõjuta, kindlasti oli neil mõju olemas.