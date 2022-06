OTSEBLOGI | USA analüütikute hinnangul vallutab Venemaa lähinädalatel Sjevjerodonetski

Ukraina presidendi kantselei juhi nõuniku Aleksei Arestovitši sõnul teevad Ukraina väed lõunas edusamme, lähenedes okupeeritud Hersonile. „Hersoni suunas liigume sama aktiivselt kui Izjumi suunas. Kui aktiivselt? Tegime fotod, millel on Herson. See jääb umbes 15-18 kilomeetri kaugusele. Seda on juba mägedest näha,“ ütles Arestovitš.