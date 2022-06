Venemaal käinud Kasahstani president tõi Putinile halva uudise

„On välja arvutatud, et kui kõikjal realiseeruks rahvaste enesemääramisõigus, siis praeguse ÜRO liikmeks oleva 193 riigi asemel tekiks maakerale üle 500 või 600 riigi. Muidugi, see on kaos,“ põhjendas Tokajev. „Sel põhjusel ei tunnusta me Taiwani, Kosovot, Lõuna-Osseetiat ega Abhaasiat... Ja ilmselt rakendatakse seda põhimõtet ka kvaasiriiklikele territooriumidele, milleks meie arvates on Luhansk ja Donetsk.“