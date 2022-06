Vene meedia avaldas video kahest Ukrainas vangi langenud USA sõjaveteranist

Alabamast pärit Alex Drueke ja Andy Huynh on esimesed ameeriklased, kes on alates invasiooni algusest 24. veebruaril Vene vägede kätte vangi langenud, vahendab uudisteagentuur AP.

39-aastane Drueke, kelle venelased kaamera ette tõid, saatis oma emale sõnumi, lõpetades kiire silmapilgutusega. „Ema, tahan sulle lihtsalt teada anda, et olen elus ja loodan, et saan niipea kui võimalik koju tagasi. Niisiis, armastage minu eest Dieselit (tema koer -toim). Ma armastan teid,“ lausus ta.

Tema tädi Dianna Shaw ütles, et video sisaldas nii võtmesõna kui ka žesti, mille Drueke ja tema ema olid kokku leppinud ühel kahest ringreisist Iraagis, et viimane teaks, et see on tõesti tema ja et temaga on kõik korras.

USA armees teeninud Drueke ja USA merejalaväes teeninud Huynh jäid kadunuks pärast seda, kui nende rühmitus sattus 9. juunil Harkivi kirdeosas tugeva tule alla.

Vene propagandakanali RT avaldatud videos rääkis Drueke, kuidas nad koos Huynhiga teistest eraldusid ja asusid läbi metsa teele, sattudes külla, kus neile lähenes Vene patrull, kes nad kinni pidas.

Venelaste väitel on ameeriklased vangis Venemaale alluvate Donbassi vägede käes.

USA nõuab, et kõiki tabatuid peetaks tulenevalt rahvusvahelisest õigusest sõjavangideks ja neid koheldaks humaanselt. Vene armee on aga teatanud, et peab Ukrainas sõdivaid välismaalasi palgasõduriteks ja väidab, et neile Genfi konventsioonidest tulenev kaitse ei laiene.

Veel ühes Vene propagandavideos ütlesid kaks ameeriklast vene keeles: „Ma olen sõja vastu.“