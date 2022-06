Laagris 8-aastast tüdrukut kaasa tirinud noormees sai kahtlustuse

Tänaseks oleme välja selgitanud, et Laagris 26. mail püüdis 8-aastast tüdrukut endaga kaasa haarata 14-aastane noormees. Oleme noormehe kahtlustatavana üle kuulanud ja ta on andnud oma esialgsed ütlused,“ rääkis Vares.

Menetlus on algfaasis, mistõttu on täpsemad asjaolud ja motiiv veel selgitamisel. „Tegemist on alaealisega ja teeme omalt poolt kõik, et tema edasine tulevik ei jätkuks kuritegusid toime pannes,“ sõnas Vares.