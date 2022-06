EKRE eksminister Mart Järvik maksaks snaiprile valitsuse laipade eest? Järvik: see oli naljanurk

Urmas Arumäe advokaadibüroo oli esindanud kaheksat äriühingut, mida kahtlustati PRIA tüssamises. Et PRIA on maaeluministeeriumi hallata, sattus Arumäe huvide konflikti, kuigi ise eitab ta süüdistust tänaseni.

Vahetult pärast ministrikohalt taandumist väitis Mart Järvik Tori rahvamajas valijatega rääkides, et ta leidis oma kabinetist veel minister olles pealtkuulamisseadme , mille tuvastas enda sõnul riigikogu esimehelt Henn Põlluaasalt laenatud pealtkuulamisseadmete tuvastamise aparaadiga.

Inimest saab pealt kuulata vaid kriminaalmenetluse puhul, politseist aga kinnitati toona, et Järviku suhtes säärast menetlust ei käi. Salajane pealtkuulamine on jälituse eritoiming, mille jaoks on tarvis kohtu või prokuratuuri luba.