Venemaa andmetel on Ukrainas hukkunud 55 Eesti sõdurit

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti avaldas täna Vene kaitseministeeriumi värske teate, mille kohaselt on „palgasõdureid“ Ukraina sõtta saabunud 64 riigist ja neid on kokku olnud 6956. Sõduritest 1956 on „hävitatud“ ja 1779 on lahkunud, väidab ministeerium.

Muu hulgas seisab RIA Novosti Telegrami kanalis avaldatud tabelis, et Ukrainas on tapetud 55 Eestist pärit võitlejat. Tänase, 17. juuni seisuga on Venemaa väitel Ukrainas võitlemas veel 60 Eesti sõdurit. 49 eestlast on lahkunud.

Vene kaitseministeeriumi andmetel on Eesti Ukrainas võitlevate sõdurite poolest Euroopa riikide võrdluses 8. kohal. Näiteks Lätist on ministeeriumi väitel läinud Ukrainasse vaid 18 võitlejat ja surma saanud 7. Leedust aga on Ukrainasse läinud 130 ja surnud 50 võitlejat. Enim abiväge on Ukrainasse läinud Poolast: 1831 sõdurit, kellest on surma saanud 378. Teisel kohal on Kanada, kust on Ukrainasse appi läinud 601 võitlejat, kellest on tapetud 162.