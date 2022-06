VIDEO | Heida pilk peale! Kagupiiri esimese etapi ehitustööd said valmis

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev ütles, et esimese korralikult välja ehitatud piirilõigu valmimine on märgilise tähtsusega. „Elame ajal, kus piiriturvalisus on olulisem kui kunagi varem. Mullu ründas Valgevene meie naabreid, kasutades selleks tuhandeid migrante. Tänavu ei räägi me vähemast kui laiaulatuslikust sõjast Ukrainas ning Venemaa tegevustest ja ähvardustest, mis polnud mõnda aega tagasi veel mõeldavadki,“ lausus Belitšev pressiteate vahendusel.