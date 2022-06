Kõlvart lubas, et Tallinna võimuliit sotsidega jääb püsima

Möödunud novembrist on Tallinna linna juhtinud Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide ühine koalitsioon. See liit lõpetas Keskerakonna 20 aastat kestnud ainuvõimu Tallinnas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhi ja riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi sõnul koalitsioon toimib ja jätkub senikaua, kuni mõlemal poolel on huvi seda koostööd teha, ja praegu huvi on. Eile õhtul pikale veninud volikogu istungil jäädi erimeelsusele küll punamonumentide teisaldamise osas, kuid Kaljulaidi sõnul hääletas koalitsioon kõikide märgiliste otsuste, näiteks teise lisaeelarve vastu võtmise üle üksmeelselt.

Kaljulaid lisas, et tehniliselt on tõesti võimalik, et mõni volikoguliige sooviks nüüd liituda hoopis Keskerakonnaga, andes neile taas vajalikud 40 mandaati, et ainuvõim moodustada. „Meie lähtusime seda valitsust moodustades matemaatikast, et meil pole ilma nendeta enamust ja neil pole ilma meieta enamust. Kui see peaks muutuma, peame olukorda uuesti hindama,“ lausus Kaljulaid.