Mida teame riigist välja saadetud Ramil Usmanovi kohta?

Teisipäeval sai teatavaks, et kapo saatis Eestist välja Venemaa kodaniku Ramil Usmanovi. Teda nimetati Kremli provokaatoriks, kes ohustas Eesti julgeolekut.

Tema tegevuse kohta avatud allikates info praktiliselt puudub. Ta ei andnud intervjuusid, ei juhtinud sotsiaalvõrgustikke. Teada on vaid, et Ramil Usmanov juhtis Lõuna-Eesti Afganistani sõja veteranide liitu ja oli üks Tartus tegutseva Vene Föderatsiooni kodanike liidu aktiviste. 2015. aastal kustutati Lõuna-Eesti Afganistani sõja veteranide liit äriregistrist. Üksikul juhul on mainitud Usmanovit meedias – tema tehtud fotod, kus asetatakse lilli nõukogude sõduritele ja 2007. aasta aprillirahutustes hukkunud Dmitri Ganini hauale Mustvees. Siin lõpeb Usmanovi avalik elu internetis. Lisaks puudub otsingumootorites Lõuna-Eesti Afganistani sõja veteranide liidu ametlik koduleht.