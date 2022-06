Elektrooniline sääsetõrje? Kaasaegsed sääsetõrjevahendid peletavad sääsed kiiresti ja tõhusalt

Jah, just nimelt sääsed! Nad võivad rikkuda ilusa suveõhtu pere seltsis või mõne olulise vabaõhuürituse. Seepärast tasub pisut ette mõelda ja varuda endale parimad sääsetõrjevahendid. Aga millised on praegusel ajal päriselt toimivad ja tõhusad sääsetõrjevahendid? Kas osta toidupoest esimene ettejuhtuv keemiapomm ja end sellega üleni kokku pihustada? Või on olemas ka tervislikumaid ja tõhusamaid võimalusi?

Sääsepeletajad tekitavad silmale nähtamatu kaitseala

Mõnikord on mõistlikum sääski spetsiaalse seadme abil hoopis eemale tõrjuda. Sääsepeletajad on n-ö väikesed masinad, mis kasutavad lõhnavaba ja nähtamatut barjääri ning on võimelised sääsevabaks muutma rohkesti õueruumi just seal, kus on parasjagu vaja.

Niisiis on sääsepeletaja tõhus abivahend. „Selle saab mugavasti kaasa võtta nii matkale kui ka reisile. Peletaja võid asetada näiteks oma aeda grilliplatsile, et veeta koos pere või sõpradega segamatu ja meeldejääv suveõhtu,“ kirjeldab Esmakaitse.ee esindaja Mart Maidessoo.

Toote ainus puudus on see, et suurema tuulega ei pruugi see töötada sama hästi kui vaikse ilmaga. Samas ei meeldi tuulehood enamasti ka sääskedele.

Vajutage vaid nuppu ... ja sääsed kaovadki

Enamasti tahetakse teada, missugune on sääsepeletaja tööpõhimõte ja kas see on inimesele (ka lastele ja lemmikloomadele) ohutu. Hea on teada, et niisugune seade töötab tavaliselt kas aku või gaasiga.

„Liitiumioonakuga varustatud peletaja ajab sääsed kaugemale, kuna soojendab ja aktiveerib sääsetõrjeaine. Seadme ümbruses tekib silmaga märkamatu ja lõhnatu n-ö kaitseala, mis peletab sääsed edukalt ja kiiresti ära,“ räägib Mart.

Thermacelli akutoitel sääsepeletaja aitab vaid nupuvajutuse abil tagasi lüüa ka kõige suurema sääserünnaku. Akuga sääsepeleti on lihtsasti kasutatav, laetav, lõhnavaba ja mugavalt kompaktne. See vabastab sääskedest umbes 20 m² suuruse ala.