Suurbritannia relvajõudude juhataja: Venemaa on sõja strateegiliselt kaotanud

Suurbritannia kõrgeim sõjaväelane ütles, et Venemaa president Vladimir Putin on kaotanud 25% Venemaa maajõududest vaid „tillukeste“ võitude eest ja Venemaa muutub „kahanenud jõuks“, samas kui NATO tugevneb.

„Venemaa on juba strateegiliselt kaotanud. NATO on tugevam, Soome ja Rootsi püüavad ühineda,“ ütles Radakin.

„Vene masinat lihvitakse väiksemaks ja see saavutab paar – kaks, kolm, viis – kilomeetrit iga päev,“ ütles admiral. „Ja Venemaal on haavatavusi, sest tal lõpevad otsa inimesed, tal lõpevad otsa kõrgtehnoloogilised raketid. President Putin on ära kasutanud umbes 25% oma armee jõust, et võita tilluke territoorium, ja 50 000 inimest on kas surnud või vigastatud. Venemaa on ebaõnnestumas.“