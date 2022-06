Aleksei Venediktov Putini Narva tagasivõtmise jutust: kergem on võtta Soome kui Eesti

„Mulle tundub, et see ei ole kõige tähtsam, mis praegu oli. Me näeme juba ammu, kuidas Vladimir Putin kasutab oma mingisuguseid ajalooalaseid ettekujutusi või fakte oma baasotsuste toetuseks või õigustuseks geopoliitika valdkonnas. Seetõttu oli Peeter, nagu mulle tundub, informatsiooniline põhjus selleks, et esimest korda avaldada selle sõja eesmärgid, mida peetakse Ukraina territooriumil. Ja diskussioon Peetri üle ja selle üle, kas see territoorium oli või ei olnud [põline vene ala], ei ole ajalooteadusega kuidagi seotud. See on seotud praeguse poliitikaga. Ja selles poliitikas öeldi fraas „me võtame tagasi, mis meile kuulus“. Ja enam ei ole mingit juttu denatsifitseerimisest, demilitariseerimisest, Donbassi elanikkonna kaitsest, keemia- ja bioloogilistest laboratooriumidest, NATO piiride lähemale liikumisest. On väga selge ülesanne, mille president kohtumisel formuleeris. Kui jutt käis Põhjasõjast, ütles ta: „Peeter võttis siis maid tagasi, meie tegeleme praegu sellesamaga.“ Sellega ma tema kõne analüüsi lõpetaksin. Tuletan meelde, et pärast Narva äravõtmist oli kahe aasta pärast õnnetu Preisi sõjakäik. Põhjasõda ei ole tegelikult nii lineaarne asi. Ja see, mida ta räägib territooriumide tagasivõtmisest, on tema suhtumine sellesse tegelikku eesmärki, mille ta enam kui saja päeva järel välja ütles.