Keskerakond: linnalt ei saa nõuda Maarjamäe memoriaali lammutamist

Särgava sõnul on selgusetu, mida eelnõu algatajad tegelikult nõuavad – kas jutt on kaitseministeeriumi hallata olevatest sõjahaudadest, Filtri tee kalmistul asuva pronkssõduri uuesti teisaldamisest või Maarjamäe memoriaali lammutamisest, mille osas on ka arhitektid ja mitmed eksperdid leidnud, et see väärib säilitamist ning rekonstrueerimist? „Me ei saa seda kindlasti linnavalitsuselt nõuda,“ lisas Särgava.