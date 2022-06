OTSEPILT | Tallinna linnavolikogus vaieldakse punamonumentide üle. Kristen Michal: need tuleks teisaldada

Tõenäoliselt tuliseimat arutelu on oodata punamonumentide teemal. Punamonumendid linnaruumis meenutavad valusalt okupatsiooni ja on Ukraina sõja sündmuste tuules aina ebasündsamad. Tallinna opositsioon on asunud tegutsema. „Meie kõigi ühine linnaruum ei saa olla koduks sümbolitele, mis enamike jaoks tähendavad vägivaldset okupatsiooni ja sellega kaasnenud jõhkraid kannatusi ning mida meie suhtes vaenulikud riigid relvana kasutavad. Tallinna linnavolikogu, olles hukka mõistnud Nõukogude okupatsioonirežiimi kuriteod, peaks selles küsimuses samuti selge initsiatiivi haarama ja hoolitsema selle eest, et avalikes kohtades silma riivavad punamonumendid saaksid sobivamatesse asukohtadesse teisaldatud,“ seisab nende eelnõu seletuskirjas.

Kristen Michal: punamonumendid tuleks teisaldada

Üks eelnõu algatajatest, Kristen Michal ütles Delfile, et eelnõu eesmärgiks on 20. augustiks märgistada kõik punamonumendid. „Eelnõu mõte on teha ülevaade ja revisjon 20. augustiks. Ja algatajate soov on teha ülevaade monumentidest, mis ei ole eelkõige matmispaikadel, kuid mis siiski võivad olla matmispaikadel. Need, mis ei ole matmispaikadel ja ei ole muinsuskaitse all, nagu üks Nõmmel olnud monument, nendele tuleb leida asukoht muuseumis või lihtsalt teisaldada,“ ütles Michal.

Ta sõnas, et need monumendid, mis on matmispaikadel, tuleb vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele koostöös kaitseministeeriumi ja sõjahaudade komisjoniga võtta kaitse alla. Tema sõnul on selle heaks näiteks Maarjamäe monument, mis on loodud saksa sõjaväekalmistule, kuid kuhu on ehitatud sisuliselt „nõukogude vägede tähised, mis tapsid neid samu inimesi, kes seal kalmistul lamavad.“ Tema sõnul võiks võtta Maarjamäel asuva kalmistu seadusega kaitse alla, ning tegeleda antud monumendiga vastavalt sõjahaudade seadusele.

Michali sõnul on olulisim, et 20. augustiks, sümboolselt taasiseseisvumispäevaks, oleks esitatud revisjon punamonumentide osas volikogule. „Öelda, et olgu, meil on sellised plaadid, sellised märgid, sellised kipspead ja otsustada, et millises tempos hakata neile uut asukohta otsima,“ lausus Michal. Tema sõnul on olulisim, et linnavõimul oleks teada, et kui palju punamonumente linnas üldse on, ning kus need asuvad.

„Üks debateeritav näide, mis on väiksem kui Maarjamäe monument, on sama küsimus Nõmme linnavalitsuse hoone, kus avaliku võimu hoonel on endiselt eksponeeritud nõukogudeaegne sirp ja vasar ning viisnurk,“ lausus Michal. Ta lausus, et sellised juhtumid nagu Nõmme linnaosa valitsus, on debateeritavamad. Sellised hooned vajavad eraldi arutelu selle osas, kas nõukogudeaegsel hoonel peaks ikkagi selline sümboolika olema.

Michali sõnul on oluline alustada suurematest monumentidest, mis ei ole matmiskohad, kuid mis linnaruumis taastoodavad „nõukogude liidu hiilguse oreooli“. Michal soovib koos teiste algatajatega luua eelnõuga linnale korralik ülevaade monumentidest ning seejärel hakata debateerima, et mis ning kuhu läheks.