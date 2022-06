Kristen Michal: taasiseseisvumispäevaks tuleb linnal punamonumendid kaardistada

Michali sõnul on olulisim, et 20. augustiks, sümboolselt taasiseseisvumispäevaks, oleks esitatud revisjon punamonumentide osas volikogule. „Öelda, et olgu, meil on sellised plaadid, sellised märgid, sellised kipspead ja otsustada, et millises tempos hakata neile uut asukohta otsima,“ lausus Michal. Tema sõnul on olulisim, et linnavõimul oleks teada, et kui palju punamonumente linnas üldse on, ning kus need asuvad.