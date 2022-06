INTERAKTIIVNE KAART | Vaata, kus asuvad Tallinnas varjumiskohad

Tallinnas Vabaduse Väljaku all olev parkla on alates esmaspäevast päästeameti poolt märgistatud kui avalik varjumiskoht. Milleks on antud varjumiskohad mõeldud? Mille põhjal on need valitud, ning kus need üldse asuvad? Nendele küsimustele aitab vastata päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna riigikaitse nõunik Lea Vainut.