VIDEO | Liina Kersna: ma kindlasti tagasi ei astu, sest haridusvaldkond toetab mind

Liina Kersna, umbusalduse pidasite vastu, aga potentsiaalne koalitsioonipartner juba nõuab teie tagasiastumist. Kas te astute tagasi?

Kas te olete siiski leppinud mõttega, et teid järgmises valitsuses ei ole? Priit Sibul ütles, et teil ei ole kohta Kaja Kallase teises valitsuses.

Poliitikas on alati nii, et kui sulle on antud ministri vastutus, siis see on alati ajutine. Mõnel ministril on pikemat aega, mõnel lühemat aega ja seetõttu tuleb selles ametis võtta igat päeva kui viimast ja anda endast parim. Mina olen kindlasti need 16 kuud, mis ma olen ministriametis olnud, anda endast iga päeva parima, et seista haridusvaldkonna eest.

Kas umbusalduse kriitikas oli täna ka midagi uut?

Kas te saate avada, mis saalis teil Siret Kotkaga juhtus? Mida ta teile ütles ja mida te talle vastasite?

Sooviti, et ma vannuksin abikaasa nimel ja ma ütlesin, et ma olen nõus oma abikaasa nimel vanduma, sest ma olen tänulik ja õnnelik, et mul on abikaasa. Ma vihjasin sellele, et nagu väga paljud teavad, Vahur on sellest ka raamatu kirjutanud, et ta põeb pikka aega väga rasket haigust. Ma tõesti olen iga päev tänulik selle üle, et mul on abikaasa.