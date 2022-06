VIDEO | Priit Sibul: loodan, et Kersna astub tagasi ja uues valitsuses teda ei ole

Priit Sibul, mis oleks praegu Liina Kersna poolt õige käitumine?

Kõige mõistlikum oleks see, kui Liina Kersna ise ametist tagasi astuks.

Kuidas teie ise kokku võtate, mis on kõige rängemad teod, mis selleni peaks viima?

Kõige suurem probleem on ju see umbusaldusavalduses kirjeldatu, mis puudutab kiirtestimise soetamist. Kindlasti ei tehtud seda mõistlikul viisil. See, mis avalikkusele on kirjeldatud ei jäta selles küsimuses kuidagi head varju ja see oleks põhjus ta tagasiastumiseks. Arvestades veel, et käivad ka koalitsiooni kõnelused ja selles mõttes oleks ju mõistlik.

Teie erakonna esimees ütles sama ja seadis kahtluse alla, kas Liina Kersna peaks järgmises valitsuses jätkama. Kas te ei tõmba juba punaseid jooni siin keset läbirääkimisi?

Me oleme ju algusest peale olnud arusaamisel, et viisil, kuidas eelmine koalitsioon lõppes, ei oleks pidanud niiviisi lõppema. Tegelikult nende osade avalduste asemel oleks mõistlik olnud, kui peaminister oleks Kadriorgu viinud oma avalduse ehk siis täies koosseisus tagasiastunuks osutunud ja valitsus oleks jätkanud tööd kuni uue koalitsiooni kokku saamiseni. See oleks olnud mõistlik lahendus ja praegu oleme sellises variandis nagu me oleme. Selles kontekstis oleks praegu mõistlik, et Liina Kersna astuks ise tagasi. Siis ei teki ka kõneluste käigus neid küsimusi.

Kas Tõnis Lukasega on juba räägitud haridus- ja teadusministri portfellist?

Ei, portfellide jaotamiseni pole me veel jõudnud. Kindlasti saab see olema nii, et me ei hakka täitma tühje kohti, vaid läbirääkimisel pannakse kokku uut valitsust.

Ehk siis saame lugejatele kirjutada, et tõenäoliselt pole Liina Kersnat järgmises valitsuses?

No ma loodan.