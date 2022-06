VIDEO | Jaak Aab Liina Kersna umbusaldamisest: olime küll samal ajal valitsuses, aga vastutust meie ei kanna

Keskerakondlane ja alles hiljuti valitsusliidust minema löödud endine riigihalduseminister Jaak Aab ütles intervjuus Delfile, et vastust kannab vaid hankeid teinud minister.

Liina Kersna umbusaldamine tõenäoliselt läbi ei lähe. Kriitikud võivad öelda, et kuna te olite samal ajal valitsuses, on see nagu ühiselt sooritatud väärtegu. Kuidas on?

Kindlasti pole. Iga minister või asutus, kes hanget läbi viib, peab järgima riigihangete seadust. Valitsuses neid detaile ei arutatud.

Liina Kersna enda väide kõlas seal, et on ainult paar firmat. Ravimiameti registris oli neid 20. Miks suunati [pakkumine] ühele, peab tema käest küsima. Mina soovitasin võtta vähemalt kolm pakkumist. Ja seda tegi ka riigikontroll.

Mis on need asjad, mida Liina Kersna ja HTM teadsid, aga valitsus laiemalt ja koalitsioonipartner ei teadnud?

Kuna nemad tegelesid selle hankega ja see toimus ju päevade jooksul, siis oleks võinud need detailid endale selgeks teha. See, kes hangib, peab ka endale kõik asjad selgeks tegema. Mina ei teadnud, et ravimiameti registris on 15 firmat, kes on võimelised neid (kiirteste – toim) tarnima.

Toon näite maskidega – siis polnud ühtegi firmat, kes oleks suutnud tarnida. Ometi sain Hiinast neli pakkumist kahe päevaga ja tegin õige otsuse.

Kuidas te suhtute sellesse ettemaksu teemasse? HTM ütleb, et on tavapärane, et hangete puhul antakse ettevõtetele ka ettemaksu, et nad saaksid oma kauba soetada. On see nii?

See oleneb hankest ja lepingust. Üks asi, mis häirib ka esimese hanke juures – praktiliselt see hange vormistati suuliselt, ühtegi kirjalikku pakkumist ei tulnud, tehti kohe leping ja selles nähti ette ettemaks. Seaduse järgi on võimalik niimoodi teha mingitel erakorralistel asjaoludel. Ja see otseselt ei ole seaduserikkumine. Küll aga need muud aspektid, mis siin on kõlanud ja on kirjas ka kontrollaktis.