VIDEO | Macron kinnitas Irpinis, et Prantsusmaa ja Euroopa on alati Ukraina kõrval seisnud

„See on kangelaslik linn... mille on häbimärgistanud barbaarsus,“ lausus Macron ajakirjanikele.

Nähes Irpinis kahjustatud maja seinal loosungit „Make Europe not war“ („Tehke Euroopat, mitte sõda“) ütles Macron: „Seda on väga liigutav näha. See on õige sõnum.“