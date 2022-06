ERISAADE | Riina Sikkut: võimukõnelustel oleme võrdsed partnerid. Pingutame, et jaanipäevaks oleks valitsus koos, kuid ülemkogu seab piirid

Kas SDE tunneb, et on jäänud kõnelustel vaeslapse rolli?

„Ei, tegelikult ei tunne,“ sõnas Sikkut. Ta lisas, et koalitsioonikõnelustel on laua taga kõik kolm erakonda võrdsed partnerid, kuid rõhuasetused, millele järgneva üheksa kuu jooksul keskenduda, on erinevad.

Millele siis praegu sotsid rõhuvad ehk mis on nende jaoks kõige olulisemad asjad, mida peaks koalitsioonileppes kokku leppima?

Sikkut rääkis, et oluline on leevendada madalapalgaliste maksukoormust, tõstes tulumaksuvaba miinimumi. Ta tõi näite, et praegu 1600 eurot teenivale õpetajale jääks kuus kätte 100 eurot rohkem ja aastas 1200 eurot rohkem.

Teiseks südameasjaks on sotsidele hoolekanne. „Meil on eelmistest aastakümnetest moraalne võlg,“ lausus Sikkut. Niisiis soovivad sotsid pakkuda leevendusi hooldekodu tasus. Peale selle peavad nad oluliseks, et hoolsuskohustusega lähedaste koormist leevendataks, nii finantsiliselt kui ka füüsiliste kohustuste mõttes.

„Lisaks ei saa üle ega ümber, et minevikus on olnud investeeringud taastuvenergiasse tagasihoidlikud,“ sõnas Sikkut. Niisiis tuleks pakkuda inimestele toetusi, et nad teeks ise investeeringuid taastuvenergia suunas, nt paigaldaks päikesepaneele ja muudaks kodud energiatõhusamaks.

Veel peavad sotsid oluliseks metsandust – et säiliks meie liigirikkus ja püsiksid metsad. Keskkond on sotside jaoks prioriteet. „Puud ei kasva selleks, et neid eelkõige raiuda. Nad on ka elukeskkonnaks, seal on nii kultuuriline kui muu väärtus olemas.“

Ühtlasi rääkis Sikkut, et kõiki kokkuleppeid ei peagi tingimata n-ö eelarvesse kirjutama, vaid oluline on kokku leppida, mis suund edaspidi võetakse. Näiteks eesmärk, et Eesti suudaks oma energiavajaduse katta taastuvenergiast, on Sikkuti sõnul järgmise kümne aasta küsimus, mida ei saa lahendada järgneva üheksa kuuga, kuid suund selle nimel tuleks siiski juba sisse võtta. Samaoodi kõrghariduse rahastamise ja tervishoiu küsimuses.