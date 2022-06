„Izvestija valdusse sattus Ukraina kaitseministeeriumi saladokument. Selles öeldakse, et Volodõmõr Zelenskõi allkirjastas ukaasi kõigi USA ettevõttega Metabiota ja Battelle’i memoriaalinstituudiga koostööd teinud Ukraina ettevõtete töötajate andmete hävitamise kohta. Dokumendi järgi kuuluvad hävitamisele sõjaväelaste, tsiviiltöötajate ja kolme organisatsiooni personali andmed: Ukraina ühiskondliku tervise keskuse, Ukraina Metšnõkovi-nimelise katkuvastase instituudi ja Žõtomõri laboratooriumikeskuse,“ teatas Izvestija.

„Sensatsioonilist“ uudist levitasid kohe ka Vene väljaanne Vzgljad, telekanalid REN TV ja Tsargrad ning teised.

The Insider on juba varem teatanud Ukraina polgu Azov võltsitud „saladokumentidest“, mille võltsijad küll hoolikalt ukraina keelde tõlkisid, aga unustasid, et märge „salajane“ ei ole ukraina keeles „секретно“, vaid „таємно“. The Insider märgib, et „biolaboratooriumide“ dokumendi võltsijad on sõna „таємно“ ära õppinud, aga ukraina keelega on neil endiselt suuri probleeme.

Näiteks on mööda pandud sõnas „isiklik toimik“, mis on vene keeles „личное дело“ ja mis on ukraina keelde tõlgitud kui „особиста справа“. Õige oleks aga „особова справа“. Nimelt on vene keele sõnal „личный“ kaks tähendust, mille tarvis kasutatakse kaht erinevat ukraina sõna: „oсобистий“ tähendab konkreetse isiku omandit, midagi talle kuuluvat, näiteks isiklikud asjad. „Особовий“ tähendab aga midagi isikut puudutavat, näiteks isikutunnistust.

Dokumendis on seega „isiklik toimik“ saanud sellise tähenduse, nagu kuuluks konkreetne toimik mingile isikule, mis on ukraina keeles vale ja lubab The Insideri sõnul oletada, et tekst on tõlgitud vene keelest.

Dokumendi parempoolses ülemises osas on märge selle registreerimise kohta Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) süsteemis ja seal on antud järmine aadress:

Служба Безпеки України

ул. Володимирська, 33,

г. Київ, 01601