Paranevad sõjapõgenike abistamise tingimused Tallinna bussijaamas

Tallinna Bussijaama infopunkt on olnud avatud juba kaheksa nädalat ning selle aja jooksul on infopunktis nõustatud tuhandeid inimesi, ajutisele majutusele on suunatud 2286 inimest. Kaks nädalat tagasi avatud Jõhvi infopunkti 30 majutuskohta on samuti pidevas kasutuses, sealt saavad abi ka transiidis sõjapõgenikud.