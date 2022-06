Perehüvitiste seaduse eelnõu arutelu jäi riigikogus pooleli

Eelnõu teine lugemine algas riigikogu täiskogus eelmise nädala kolmapäevasel istungil. Alates tollest istungist on riigikogu eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletatud ja hääletuste eel kümneminutilisi vaheaegu peetud kõigil korralistel istungitel.

Tänase istungi lõpuks jõuti muudatusettepanekute loetellu kantud 1191 muudatusettepanekust läbi vaadata kaks ehk läbi vaadatud on kokku 151 muudatusettepanekut. Tööaja lõppemise tõttu jäi 54 riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine pooleli.

Eelnõu järgi tõuseb lapsetoetus esimese ja teise lapse eest 60 eurolt 100 eurole ehk samale tasemele, nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300 eurolt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400 eurolt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt elatustaseme tõusuga proportsionaalne ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus eelnõu järgi iga aasta 1. aprilliks indeksiga, mis sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstakse seda eelnõu järgi täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist last, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses. Sotsiaalkomisjon täiendas eelnõu teise lugemise eel sättega, mille kohaselt makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni. Samuti tegi komisjon eelnõusse muudatuse, mille järgi tõuseb üksikvanema lapse toetus 40 eurole.